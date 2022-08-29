Полиция подала в суд на «Медиазону»* за текст про пытки

«Медиазона»* сообщила, что МВД в Выселках Краснодарского края подало на издание в суд. Министерству не понравился текст про пытки, опубликованный в январе 2021 года.

Полиция настаивает, что пыток не было, потому что их не подтвердили проверки и уголовные дела не возбуждались.

В материале несколько жителей рассказали журналистам о том, что их избивали в подвале полицейского участка, угрожали вывезти в лес. Один из пострадавших говорил о том, что пытался покончить с собой, когда пришел в себя после жестокого избиения.

В МВД утверждают, что не били задержанных ногами и стулом по голове, не пытали людей током в лесу и не избивали никого в подвале отдела.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».