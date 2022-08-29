Боррель: визовый запрет для россиян не найдет достаточной поддержки

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил быть более избирательными при выдаче виз россиянам. Полный запрет не найдет поддержки среди членов союза, цитирует Борреля Reuters.

На этой неделе главы МИД ЕС проведут встречу, где планируют обсудить полный запрет на выдачу виз гражданам России. Пока запрет поддерживают стран Балтии. Германия, Кипр, Греция и Португалия высказались против таких ограничений.

«Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие. Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения визы некоторыми россиянами, олигархами. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам», — высказался о визовом запрете Баррель.