Суд продлил арест обвиняемому в госизмене ученому Маслову

Новосибирскому учёному, 76-летнему Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене, продлили арест до 28 ноября. Об этом «Сибирь.Реалии»* сообщил его сын Николай.

Анатолий Маслов — главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН — находится в СИЗО «Лефортово».

Силовики задержали Анатолия Маслова 28 июня. Его обвиняют в госизмене: больше информации адвокат предоставить не может, он находится под подпиской о неразглашении.

Коллегой Маслова был Дмитрий Колкер — другой ученый из Новосибирска, из Института лазерной физики СО РАН. Его также обвинили в госизмене, силовики забрали его из клиники, где он проходил поддерживающее лечение от рака 4 степени. Колкера суд также отправил под арест и решил этапировать в Москву. В СИЗО «Лефортово» он погиб на третий день после задержания.

Директора ИТПН СО РАН Александра Шиплюка задержали 5 августа и также этапировали в Москву. Обыски у него проходили также по делу о госизмене.

*«Сибирь.Реалии»* Минюст России считает «иностранным агентом».