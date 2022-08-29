Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уходит из России

Шведская компания Ericsson, производитель телекоммуникационного оборудования, уходит с российского рынка. До конца года она сократит всех сотрудников и ликвидируют представительство, пишет «Коммерсант». Сокращение коснется и тех сотрудников, которые осуществляли техподдержку на сетях крупнейших операторов.

По информации операторов связи, Nokia и Huawei — другие крупнейшие поставщики оборудования — не планируют пока полностью прекращать обслуживание российских клиентов. Сотрудники Ericsson могут перейти в новую компанию, которую создаст российский учредитель.

Крупнейшие заказчики Ericsson — МТС и Tele2. МТС инвестировала около 10 млрд рублей на обновление сетей до стандарта 5G в марте 2020 года. Tele2 в 2021 году планировала закупить 50 тысяч базовых станций для 27 регионов России. Общая доля Ericsson на рынке в России — 20%. Они могут столкнуть с нехваткой комплектующих для базовых станций.

Эксперты рынка считают, что Ericsson может выделить отдельное юрлицо для техподдержки. Но оборудования в будущем все равно будет не хватать. В «Ростехе» считают, что ежегодно нужно обновлять до 15–20% оборудования компании. Но наиболее критичными могут оказаться проблемы с техподдержкой: операторы связи потеряют доступ к ПО базовых станций и другого оборудования Ericsson.