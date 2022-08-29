Минобороны анонсировало учения «Восток-2022»

Минобороны России сообщило о проведении с 1 по 9 сентября учений «Восток-2022». Они пройдут на нескольких полигонах Восточного военного округа. Цель учений — отработать вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.

Учения будут проводиться совместно с иностранными воинскими формированиями. Учения пройдут на полигонах «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в Охотском и Японском морях.

Помимо военной безопасности в зоне ответственности Восточного военного округа в учениях будут повышать свои навыки командиры и штабы по управлению группировками войск «при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне».

В учениях участвуют и наблюдают представители стран ОДКБ и ШОС (Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан).