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#Новости

МАГАТЭ: миссия на Запорожскую АЭС состоится на этой неделе

29.08.2022

Об этом сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси

Reuters сообщило, что миссия МАГАТЭ приедет на этой неделе на Запорожскую АЭС. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси планирует возглавить миссию. 

«Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы», — написал Гросси в Twitter.

Запорожская АЭС контролируется российскими войсками с весны. В последний месяц станция подвергается обстрелам. Минобороны РФ и российские официальные лица обвиняют в обстрелах ВСУ. Украина обвиняет Россию в минировании объектов станции, размещении техники близ реакторов. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность. 


Фото: Reuters

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