186-й день боев: главное

Мэр Славянска в Донецкой области Вадим Лях сообщил о ракетном ударе по центру города. По его словам, повреждения получили многоэтажки и объекты инфраструктуры. Раненых и убитых в результате удара нет, утверждает он.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что в результате удара по Славянску российские войска убили до 150 украинских военнослужащих в пунктах временной дислокации бригады ВСУ в городе и еще до 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ в районе города.

ВСУ нанесли удар по российской военной базе, а также разрушили здание в поселке Мирном, в котором шла подготовка к «референдуму» о присоединении оккупированных украинских территорий к России, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Кроме того, по его словам, в самом городе была «частично демилитаризирована» военная база российских войск, расположенная на территории завода «Автоцветлит».

Глава пророссийской «администрации» Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев обвинил ВСУ в ударах по Новой Каховке. По его словам, украинские войска четырежды обстреляли подконтрольную России территорию, в том числе зафиксированы удары в центр и район ГЭС. «Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа», — рассказал он «РИА Новости».

Украинские войска нанесли удар по трем российским штабам и складам в Херсоне и области. Об этом сообщают в Оперативном командовании «Юг», передает спикер администрации региона Сергей Братчук. Украинская сторона утверждает, что мост и переправа через реку Ингулец в Дарьевке находятся под огневым контролем ВСУ, они разрушены и не функционируют. В результате ударов погибли 11 россиян, отмечается в сообщении.

Пророссийские власти Запорожской области разработали план эвакуации на случай аварии на атомной электростанции. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил глава областной «администрации» Евгений Балицкий.

По его словам, в настоящее время уровень радиации на ЗАЭС находится в пределах нормы, а сама станция работает в штатном режиме. Однако «коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима» подтолкнули «администрацию» Запорожской области подготовить план эвакуации населения на случай аварии, заявил он.

Почти 45 тысяч преступлений было зарегистрировано в Украине в связи с вторжением России. Такие данные приводит Генпрокуратура Украины. Согласно опубликованной статистике, по состоянию на 28 августа зарегистрировано 30 560 дел о военных преступлениях России, 14 279 — о посягании на территориальную целостность страны, госизмене и коллаборационной деятельности.

Международное представительство Красного Креста добилось от российской стороны передачи тел 541 военнослужащего. Об этом сообщает уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

По его словам, 428 тел было доставлено из Мариуполя, среди них более 300 тел защитников «Азовстали». Он отметил, что переговорный процесс оказался сложным. В Украину вернули тела погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений, добавил он.

Украина обратилась в комиссию ООН с просьбой проверить выступление участника националистической организации «Святая Русь» Игоря Мангушева, который появился перед публикой с черепом в руках и заявил, что он принадлежит убитому украинскому военному. Об этом в своих соцсетях сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По данным «Медузы»*, Мангушев является прокремлевским политтехнологом, который был одним из первых, кто использовал букву Z в флешмобе в поддержку российской армии. Он также является участником националистической организации «Святая Русь», на базе которого была создана частная военная компания «Энот». Согласно расследованию The Insider**, Мангушев является ее руководителем.

В Великобритании порядка 50 тысяч украинских беженцев могут остаться бездомными к середине 2023 года, пишет The Guardian. Дело в том, что власти страны не заявили о продлении программы «Дома для украинцев» и не предлагают новых схем для их поддержки.

По подсчетам The Guardian, в случае отказа от продления программы до 15–21 тысяч украинцев могут оказаться без постоянного места жительства уже этой зимой, а к середине 2023 года их число может вырасти до 50 тысяч человек. Организация Refugees at Home подчеркивает, что на деле эта цифра может оказаться выше в связи с ростом инфляции в стране.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет свою должность, отозвал приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру посетить Киев. Дипломат обвинил его «в игре на руку Путину».

«Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию со стороны России. Я вас приглашал на Украину, приглашение аннулировано. Вас не ждут, точка», — обратился Мельник к Кречмеру в своих соцсетях.

Британская разведка сообщает, что указ президента России об увеличении численности российской армии не позволит добиться существенного наращивания сил России в Украине. В ведомстве объяснили, что Россия уже потеряла десятки тысяч военнослужащих в ходе боевых действий. При этом жители страны стали менее активно поступать на военную службу по контракту, а срочники технически не обязаны служить за пределами российской территории.

«Остается неясным, попытается ли Россия заполнить вакантные места с помощью контрактников-добровольцев, или же она планирует увеличить ежегодный план по срочникам», — отмечается в сообщении разведки.

Институт изучения войны (ISW) допустил, что Россия перебросит в Украину 3-й армейский корпус для возобновления наступления на донецком и южном направлении. Как следует из ежедневной сводки, вероятно наступление усилится под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки застопорилось после некоторых успехов.

Не исключается и другой вариант: части корпуса могут отправить на юг Украины. Ранее местные сообщали, что батальон связи из Хабаровского края будет поддерживать развертывание частей в Херсонской области и обеспечивать управление именно 3-м армейским корпусом. Авторы сводки считают это свидетельством возможных планов Кремля использовать корпус на херсонском направлении. Однако, как считают в ISW, части 3-го армейского корпуса едва ли сформируют эффективную боевую мощь.







*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



**The Insider Минюст РФ считает «нежелательной организацией» и «иностранным агентом».