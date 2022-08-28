Украина обратилась в ООН из-за выступления российского наемника Игоря Мангушева с черепом в руках

Украина обратилась в комиссию ООН с просьбой проверить выступление участника националистической организации «Святая Русь» Игоря Мангушева, который появился перед публикой с черепом в руках и заявил, что он принадлежит убитому украинскому военному. Об этом в своих соцсетях сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Как уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека, я уже сообщал об этом видео главе комиссии ООН по расследованию Украины Оле Солванге и обращусь в офис Генерального прокурора Украины», — сказал Лубинец.

По мнению украинского омбудсмена, единственной целью демонстрации останков погибших защитников Мариуполя является желание причинить боль родственникам погибших и пропавших без вести.

Во время своего выступления Мангушев заявил, что боевые действия в Украине — это война «не с людьми из крови и плоти», а «война с идеей Украины как антироссийского государства». По этой причине, добавил активист, «все носители этой идеи должны быть уничтожены — так же, как вот этот чувачок» (на последних словах он обращается к черепу).

Ролик в своем Telegram-канале опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. Где и когда выступил Мангушев, не уточняется.

По данным «Медузы»*, Мангушев является прокремлевским политтехнологом, который был одним из первых, кто использовал букву Z в флешмобе в поддержку российской армии. Он также является участником националистической организации «Святая Русь», на базе которого была создана частная военная компания «Энот». Согласно расследованию The Insider**, Мангушев является ее руководителем.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



**The Insider Минюст РФ считает «нежелательной организацией» и «иностранным агентом».