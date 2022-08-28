The Guardian: в Великобритании к зиме бездомными могут оказаться до 20 тысяч украинских беженцев

В Великобритании порядка 50 тысяч украинских беженцев могут оказаться бездомными к середине 2023 года, пишет The Guardian. Дело в том, что власти страны не заявили о продлении программы «Дома для украинцев» и не предлагают новых схем для их поддержки.

Правительственная программа «Дома для украинцев» предполагает выплату 350 фунтов стерлингов ежемесячно владельцам домов, которые согласились принять у себя украинских беженцев. По данной программе в Великобритании размещены около 84 тысяч человек.

По подсчетам The Guardian, в случае отказа от продления программы от 15 до 21 тысячи украинцев могут оказаться без постоянного места жительства уже этой зимой, а к середине 2023 года их число может вырасти до 50 тысяч человек. Организация Refugees at Home подчеркивает, что на деле эта цифра может оказаться выше в связи с ростом инфляции в стране.

По данным ООН, число людей, вынужденных бежать от конфликтов во всем мире, впервые за всю историю наблюдений превысило 100 млн человек. Это 1% населения мира.

По словам комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, этот рекорд никогда не должен был быть установлен. Гранди также сказал, что эта цифра должна стать тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, преследований и устранения основных причин, вынуждающих людей покидать свои дома.