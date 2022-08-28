В Батуми умер основатель правозащитной организации «Человек и закон» Сергей Подузов

В Батуми скончался правозащитник из Марий Эл и сопредседатель организации «Человек и закон» Сергей Подузов. Год назад у него обнаружили рак желудка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Сережа Подузов сегодня умер. Ровно месяц назад он писал мне, что намерен вылечиться. Мы, друзья и коллеги, искали варианты лечения в Израиле, Германии, России. В результате он поехал в Грузию, где скончался сегодня в клинике Батуми», — рассказал Чиков.

Подузов совместно с правозащитницей Ириной Протаскай в 1999 году основал правозащитную организацию «Человек и закон» в Марий Эл. Они работали с местными активистами и общественниками за пределами региона, а также занимались делами о пытках в полиции и российских колониях. По словам Чикова, «они стремились интегрировать лучшие европейские практики в работу сотрудников правоохранительных органов».

В 2014 году Минюст РФ признал «Человек и закон» «иностранным агентом». Спустя пять лет министерство потребовало ликвидировать организацию. Чиков отметил, что Подузов «стойко сопротивлялся всему этому давлению, сохраняя и развивая деятельность». В июне «Человек и закон» добился признания Европейским судом неправомерности преследования в свой адрес.

«Но побороть рак Сергей не смог. Соболезную его семье и всем близким», — заключил Чиков.