Таблоид Express сообщил об убийстве Натальи Вовк

МВД Австрии не подтвердилоинформацию об убийстве Натальи Вовк, сообщает «РИА Новости».

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Австрийский таблоид Express опубликовал снимок якобы зарезанной Натальи Вовк, которую ФСБ считает исполнительницей убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Однако за фото с места убийства портал выдал снимок москвички, убитой женихом за две недели до свадьбы в 2020 году, утверждает РЕН-ТВ.

Издание Express, которое связывают с ультраправой Австрийской народной партией, сообщило, что Наталью Вовк якобы нашли мертвой в отеле с 17-ю ножевыми ранениями. Однако телеканал РЕН-ТВ обратил внимание на то, что на фото, которое было сделано якобы с места убийства Вовк, на самом деле изображена 26-летняя москвичка, которую в 2020 году до смерти избил жених за две недели до свадьбы. Телеканал ранее выпустил подробный видеосюжет о громком преступлении, в котором в том числе фигурирует указанный снимок.

В качестве источника информации Express указал сообщение, которое «распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара». Полиция Вены и МВД Австрии пока никак не прокомментировали эту информацию.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, подорвали в ночь на 21 августа. ФСБ обвинила в преступлении украинские спецслужбы. По данным ведомства, исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью 23 июля.

В ФСБ отметили, что Вовк якобы арендовала квартиру в том же доме, в котором проживала Дугина. По данным российской спецслужбы, таким образом женщина следила за ее образом жизни и планировала ее убийство. Для слежки за девушкой она использовался автомобиль Mini Cooper, на нем трижды меняли номера — использовали номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины, утверждают в ведомстве. В день подрыва автомобиля Вовк с дочерью якобы приехали на фестиваль «Традиция» в Подмосковье, после чего они покинули Россию через Псков и отправились в Эстонию. Материалы расследования переданы в Следственный комитет.Прощание с Дарьей Дугиной прошло в телецентре «Останкино» в Москве 23 августа. Одним из первых выступил отец Дарьи, праворадикальный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин, которого называют «мозгом Путина». Он рассказал , что чуть ли не первыми словами, которым Дарью научили в детстве, были «Россия, наша держава, наш народ, наша империя». По его словам, Дарья «погибла за народ, погибла за Россию, на фронте» и «во имя нашей русской победы».

На похоронах также выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своей речи произнес фразу: «Одна страна. Один президент. Одна победа». Как обратила внимание «Медиазона», его слова напоминают нацистский лозунг «Один народ, одна империя, один вождь».