FT: Главы МИД ЕС готовы поддержать разрыв визового соглашения с Россией

Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.

Три чиновника ЕС, участвующие в переговорах по этой теме, рассказали газете, что министры иностранных дел стран Евросоюза на этой неделе поддержат приостановку визового соглашения с Россией. Несмотря на то, что лидеры некоторых стран выступали против этого решения, оно будет принято, утверждают собеседники издания. Встреча министров запланирована на 29 августа в Праге.



Ранее несколько европейских стран выдвинули и поддержали предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Решение поддержали Чехия, Эстония, Польша, Латвия и Литва. Кроме того, правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.