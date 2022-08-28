В Москве разогнали автопробег «богатых и успешных» владельцев роскошных спорткаров

В Москве полиция разогнала автопробег «богатых и успешных» владельцев спортивных автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов расценили происходящее как несогласованную акцию, сообщает ТАСС.

«В центре Москвы не допущено проведение гонок на дорогостоящих автомобилях. Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Участников данной акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

По данным СМИ, организатором автопробега выступил криптоблогер Алексей Хитров. Информацию о своем задержании он подтвердил в соцсетях. Предприниматель написал, что не понимает, почему полицейские «гасят максимально лояльного человека». Он также отметил, что «отправлял документы». О каких документах речь и кому именно он их отправлял, Хитров не уточнил.

Блогер пригласил на мероприятие более 200 владельцев дорогостоящих спорткаров. На несостоявшемся автопробеге были представлены Ferrari, Lamborghini и Porsche. Как сообщает «РИА Новости», машины уже отправили на спецстоянку. Полиция проверит их на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.