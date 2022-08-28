В Екатеринбурге проходит акция в поддержку Евгения Ройзмана

UPD: Елену Сенникову отпустили из отдела полиции без протокола, сообщают «Вечерние ведомости».

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UPD: Полиция задержала одну из участниц акции в поддержку Евгения Ройзмана, активистку Елену Сенникову. По данным It's My City, ее отвезут в отдел полиции №5. Что именно ей вменяют, не уточняется. На настоящий момент акция объявлена завершенной.

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В екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ проходит серия одиночных пикетов в поддержку экс-мэра Евгения Ройзмана, которого обвиняют в «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает портал It's My City.

Участники акции требуют прекратить уголовное дело в отношении Ройзмана. Бывшего мэра Екатеринбурга обвиняют в «дискредитации» российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом для уголовного дела послужили фразы политика «Война в Украине», «Вторжение в Украину», которые он несколько раз произнес во время эфира в YouTube.

Пикетчики стоят с плакатами «Руки прочь от Евгения Ройзмана», «Ройзман — совесть города», «Оставьте Екб свободу», «Добрые дела Ройзмана поднимают статус Урала», «Ройзман — чистая совесть города. Свободу ему!». Полиция записывает паспортные данные участников акции. К месту ее проведения подъехал автозак, о задержаниях не сообщается.

Ранее инспектор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обвинил Евгения Ройзмана в нарушении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Поводом стал выход Ройзмана за пределы Октябрьского района города во время пробежки. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов*, который прилетел в Екатеринбург «позавтракать с товарищем».

Позднее ФСИН дала пояснения по ситуации вокруг Евгения Ройзмана. В ведомстве заявили, что экс-мэр Екатеринбурга во время своей пробежки не нарушал наложенный на него запрет на посещение публичных мест и мероприятий, передает ТАСС. Визит своего сотрудника представители ФСИН объяснили тем, что на пульт инспекции не поступил сигнал о возвращении Ройзмана домой.





