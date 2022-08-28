«With warm regards»: Медведев спрогнозировал рост цен на газ до 5000 евро за тысячу кубометров к концу года

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что стоимость газа к концу 2022 года составит 5000 евро за тысячу кубометров. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», — написал он.

Свой пост Медведев завершил фразой «With warm regards» (С теплыми пожеланиями. — NT).

Страны Евросоюза вследствие санкций могут столкнулись с дефицитом газа. В июне российская энергетическая компания «Газпром» впервые объявила о снижении поставок энергоносителей в Европу по трубопроводу «Северный поток» — сперва до 100 млн, а затем до 65 млн кубометров в сутки. В конце июля «Газпром» установил новый лимит прокачки газа, который действует в настоящее время — 33 млн кубометров в сутки.



В начале августа Совет Европы окончательно утвердил план по добровольному сокращению потребления газа странами Евросоюза на 15% предстоящей зимой в интересах соседей. Сокращение объемов охватит период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. План потребовался в ответ на сокращение поставок газа, о котором объявил «Газпром» с 27 июля. Помимо ограничения потребления предполагается возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок.

