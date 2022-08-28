В сеть слили данные 44 млн пользователей онлайн-кинотеатра Start

Персональные данные почти 44 миллиона человек, которые пользовались онлайн-кинотеатром «Старт», оказались в открытом доступе. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

Всего в сеть утекли данные 43 937 127 человек. Порядка 24,6 миллиона из них — оказались гражданами России, 2,3 миллиона — Казахстана, 2,1 миллиона — Китая и 1,7 миллиона — Украины. Общий объем базы данных составляет 72 Гб.

В базе данных можно найти имена пользователей, адреса их электронной почты, пароли, IP-адреса, даты начала и окончания подписки, а также последнего входа в аккаунт. Авторы Telegram-канала «Утечки информации» выборочно проверили действительность представленной информации — все пароли и логины оказались функционирующими. Онлайн-кинотеатр утечку даных пока никак не прокомментировал.