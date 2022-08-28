Стали известны имена еще двух добровольцев, погибших в ходе боевых действий в Украине

«Сибирь.Реалии»* установила личности еще двух российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине. Один из них оказался уроженцем Республики Алтай, второй — Забайкальского края. По данным издания, они служили добровольцами.

О гибели 47-летнего контрактника Павла Медведева из алтайского села Чемал стало известно 24 августа. Как сообщает «Чемальский вестник», он погиб 18 августа «при освобождении села Никольское Донецкой народной республики». В Украину он отправился добровольцем. С российским военнослужащим простились два дня назад. На траурной церемонии присутствовал глава Чемальского района Александр Алисов.

35-летний уроженец города Чита Забайкальского края Павел Кочев погиб 16 августа в результате тяжелого ранения в районе села Владимировка в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Александр Сапожников. По его словам, в 2000-х Кочев проходил срочную службу на Северном Кавказе и участвовал в боевых действиях. В Украину он также отправился добровольцем. Обстоятельства его гибели не уточняются.

* «Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».