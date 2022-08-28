Сразу 10 метеостанций в столичном регионе зафиксировали смог от пожаров в Рязанской области

Смог от лесных пожаров в Рязанской области снова накрыл Москву. Сразу десять столичных метеостанций зафиксировали черный инверсионный дым от продуктов горения, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Черный дым от частиц горения накапливается под инверсионным задерживающем слоем. За 9 часов утра дым и мгла в Москве не рассеиваются. На ВДНХ видимость 9 км, в Тушино и на Балчуге 4 км. Дым фиксируется и на 7 станциях Подмосковья: Коломне, Серпухове, Домодедово, Внуково, Остафьево, Подмосковной, Волоколамске», — написал он в своих соцсетях.

В свою очередь, замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко объяснил задымленность в Рязанской области плановыми отжигами потенциально опасных участков. Данный метод позволит исключить возможное возникновение новых очагов пожаров, отметил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 300 гектаров и составляет 19,5 тысяч гектаров. В МЧС сообщили, что спасатели на 17 воздушных судах сбросили на очаги возгорания порядка 24 тысяч тонн воды. К тушению пожара привлечено более 7,4 тысяч человек и 2 313 единиц техники. Распространения огня на населенные пункты удалось избежать.