«Вас не ждут, точка»: посол Украины в ФРГ Мельник отменил приглашение премьеру Саксонии посетить Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет свою должность, отозвал приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру посетить Киев. Дипломат обвинил его «в игре на руку Путину».

«Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию со стороны России. Я вас приглашал на Украину, приглашение аннулировано. Вас не ждут, точка», — обратился Мельник к Кречмеру в своих соцсетях.

Поводом для отмены приглашения послужило недавнее интервью Кречмера немецкому телеканалу ZDF, в котором он призывал власти Украины сесть за стол переговоров с Россией. Премьер Саксонии выразил уверенность том, что исход боевых действий необходимо решать дипломатическим путем, а не на поле боя. Кречмер также неоднократно заявлял о необходимости «заморозить» боевые действия в Украине, поскольку ее последствия могут оказаться слишком тяжелыми.

Андрей Мельник покинет пост посла Украины в Германии 14 октября, сообщает Bild. По данным издания, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил Мельнику занять должность одного из нескольких его заместителей. Назначение должно одобрить правительство.