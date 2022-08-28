Подозреваемая в поджоге автомобиля замглавы Генштаба ВС РФ держала связь с мошенниками

Накануне в Москве задержали местную жительницу, которая подожгла автомобиль замначальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева. Родные женщины в разговоре с Baza рассказали, что та в последние дни «была сама не своя».

Задержанной оказалась москвичка Елена Белова. Ее близкие рассказали, что она все время разговаривала с кем-то по телефону и только после поджога выяснилось, что все это время она держала связь с мошенниками. Сперва они убедили ее взять кредит на один миллион рублей якобы для борьбы с бандитами, а после попросили «помочь российским военным» и уничтожить машину Секретарева.

Даже после задержания Белова продолжала разговаривать по телефону с аферистами. Они убеждали ее в том, что сотрудники полиции на самом деле являются бандитами, и им нужно передать привет от «Азова»*. В ходе разговора она также выкрикивала «Слава Украине!»

Родственники Беловой рассказали, что мошенники выходили на связь и с ее дочерью. Злоумышленники утверждали, что похитили женщину и требовали выкуп в 500 тысяч рублей. Родные задержанной убеждены, что сама Белова никогда не стала бы поджигать автомобиль Секретарева, поскольку выступает в поддержку боевых действий в Украине. По их мнению, женщина просто попала под «гипноз» аферистов. По данным Baza, ночью ее отпустили из отдела полиции.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома на Ленинградском шоссе. Автомобиль BMW X6, принадлежащий Секретареву, внезапно вспыхнул. Следователи рассматривали версию о поджоге и, вероятно, оказались правы. Очевидцы происшествия сообщали, что видели у машины «подозрительную девушку».

Как отмечает Baza, 8-е управление Генштаба ВС РФ, в котором служит Секретарев, отвечает за военную цензуру. Сотрудники ведомства контролируют информацию о российской армии, которую тиражируют СМИ.

*«Азов» — запрещен в РФ как «террористическая организация».