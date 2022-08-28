Инспектор ФСИН прервал завтрак Ройзмана и Венедиктова* обвинениями в нарушении меры пресечения

UPD: ФСИН дала пояснения по ситуации вокруг Евгения Ройзмана. В ведомстве заявили, что экс-мэр Екатеринбурга во время своей пробежки не нарушал наложенный на него запрет на посещение публичных мест и мероприятий, передает ТАСС. Визит своего сотрудника представители ФСИН объяснили тем, что на пульт инспекции не поступил сигнал о возвращении Ройзмана домой.

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Инспектор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обвинил Евгения Ройзмана в нарушении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов*, который прилетел в Екатеринбург «позавтракать с товарищем».

Как Венедиктов* рассказал ведущим подкаста «Живой гвоздь», сотрудник ФСИН подошел к нему и Ройзману непосредственно во время завтрака. Инспектор обвинил экс-мэра Екатеринбурга в том, что тот якобы нарушил избранную ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Поводом стал выход Ройзмана за пределы Октябрьского района города во время пробежки.

«Мы посмотрели постановление, ограничения по географии нет, кроме заграницы. И вот как раз половину завтрака мы провели в пререканиях с инспектором. Вызван адвокат, сейчас я их оставил. Он разбирается с инспектором, потому что суд написал невнятно. Будут в суде завтра требовать разъяснения», — рассказал Венедиктов*.

Адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы Ройзмана, в разговоре с ТАСС заявил, что теперь ФСИН намерена обратиться в суд за разъяснением понятия «публичное место». По мнению защитника, экс-мэр Екатеринбурга ничего не нарушал, поскольку в постановлении суда не прописаны какие-либо ограничения на передвижение.



«Есть непонимание со стороны ФСИН, что такое публичное место, сейчас будет возможность обращения ФСИН в суд, чтобы разъяснили, что такое публичное место, поскольку ни один подзаконный акт такого понятия не содержит. Ройзман был в пределах Свердловской области, это не является нарушением», — отметил он.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга 25 августа избрал бывшему мэру Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о «дискредитации» российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом послужили фразы политика «Война в Украине», «Вторжение в Украину», которые он несколько раз произнес во время эфира в YouTube.

*Алексея Венедиктова Минюст РФ считает «иностранным агентом».