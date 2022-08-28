Более 20 человек погибли в результате столкновений в Триполи

По меньшей мере 23 человека погибли в результате ожесточенных столкновений противоборствующих группировок в ливийской столице Триполи, еще 87 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный Минздрав.

В субботу, после двух лет затишья, в Триполи возобновились кровопролитные бои за контроль над правительством. В городе схлестнулись силы, лояльные главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абделю Хамиду Дбейбе и премьер-министру Ливии Фатхи Башаге, которого избрал местный парламент.



Борьба за власть в Ливии началась после того, как в 2011 году при поддержке НАТО был свергнут режим Муаммара Каддафи. Как отмечает Reuters, столкновения могут перерасти в масштабный конфликт, который затронет всю страну.

В настоящее время в стране фактически действуют два правительства. По состоянию на 22 июня Ливия, согласно Женевским договоренностям, должна была избрать президента и парламент. Однако выборы, которые планировалось провести в декабре 2021 года, были отменены, при этом новую дату до сих пор не назначили. Миссия ООН призвала противоборствующие силы немедленно прекратить кровопролитие.

Из Триполи поступали сообщения о стрельбе и взрывах, небо над городом заволокло клубами черного дыма. Уточняется, что машины скорой помощи не могли пробраться в зоны столкновений, здания как минимум шести больниц получили повреждения. В ходе боев погибли как минимум 23 человека, еще 87 получили ранения. В числе погибших — известный ливийский комик Мустафа Барака.

