Суд в Москве арестовал на пять суток кандидата в мундепы Никиту Аркина

Басманный районный суд Москвы на пять суток арестовал кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблока» Никиту Аркина на пять суток. Поводом послужила раздача листовок с символикой «Умного голосования», сообщили представители партии.

«Басманный суд Москвы отправил под арест кандидата в муниципальные депутаты от «Яблока» по Басманному району Никиту Аркина. Он обвинен в демонстрации экстремистской символики, ст. 20.3 КоАП», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

В «Яблоке» арест Аркина считают политически мотивированным: листовки с логотипом штабов Алексея Навального* были изготовлены специально, чтобы снять его с выборов, уверены в партии. По их словам, листовки, которые якобы распространял Аркин, значительно отличается от тех, что он использует в своей предвыборной кампании.

Как рассказала адвокат от «ОВД-Инфо»** Лейсан Маннапова, которая представляла интересы Аркина в суде, он впервые увидел листовки при ознакомлении с делом перед заседанием.

«Судья согласилась с ним, что на фото 5-летней давности он выглядит совсем иначе. Как заметил сам Аркин, если бы он решил делать листовки для своей предвыборной компании, выбрал бы фото посвежее, да и проект «Умного голосования» не поддерживал никогда», — рассказала она.

Ранее стало известно, что по той же статье в Москве была задержана кандидат в муниципальные депутаты по району Якиманка Анна Шатуновская-Бюрн. То же самое вменили и действующему депутату от фракции «Яблоко» в Хамовниках Николаю Касьяну, а также Марии Волох, снятой с выборов в районе Тверской. После вступления наказания в силу кандидатам запрещено принимать участие в любых выборах на протяжении года.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

**«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».