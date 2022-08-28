Два американских крейсера зашли в Тайваньский пролив впервые после визита Пелоси

Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив впервые после обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.

Как подтвердили агентству два источника, в маневре задействованы крейсеры Chancellorsville и Antietam. Такие операции обычно занимают от 8 до 12 часов и тщательно отслеживаются китайскими военными, уточняется в сообщении. Они осуществляются в международных водах.

В последние годы американские, британские и канадские военные корабли регулярно проходят через Тайваньский пролив. Такие действия вызывают у КНР обеспокоенность, поскольку власти народной республики воспринимают их как поддержку демократическим силам острова.



Недавно в Тайбэй с трехдневным рабочим визитом также прибыли депутаты правящей Либерально-демократической партии японского парламента Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара. Для каких целей они посетили остров, не уточнялось. В МИД островного государства сообщили, что Фуруя и Кихара провели встречи с рядом высокопоставленных тайваньских чиновников, в том числе с главой администрации острова Цай Инвэнь.



Официальные лица США после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань стали регулярно посещать остров. В частности, с рабочим визитом побывала делегация американских конгрессменов, а также губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.



В МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Власти КНР также отметили, что США своими действиями посылают неверные сигналы сепаратистским силам острова и подрывают мир и стабильность в регионе. В ответ на сближение США и Тайваня КНР объявила о серии военных учений у берегов острова.