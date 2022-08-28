Еще шесть сухогрузов покинули порты Украины

Еще шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром в воскресенье. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Сервис отслеживания судов Marine Traffic показывает, что в море вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos. Ранее их отправку согласовал Совместный координационный центр (СКЦ), сформированный в Стамбуле.

В турецком военном ведомстве напомнили, что в пятницу пять судов направились в Украину за сельхозпродукцией. Предварительно их досмотрели эксперты СКЦ.

Первым сухогрузом, который покинул порт Одессы, стал Razoni. 1 августа он направился в Ливан с 26 тысячами тонн украинского зерна. Он успешно прибыл в Стамбул в ночь на 3 августа, где прошел инспекцию. Затем он направился в порт Триполи.

Позднее выяснилось, что заказчик в Ливане отказался от украинской кукурузы. Причиной они назвали просрочку условий доставки. После этого судно остановилось в Средиземном море в поисках нового пункта назначения. Впоследствии его нашли в cирийском порту Тартус.



Вывоз зерна из украинских портов стал возможным благодаря заключению четырехстороннего соглашения между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю.

