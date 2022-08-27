Медведев объяснил замедление СВО «максимально щадящим» режимом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил причину, по которой военная спецоперация России в Украине так затянулась. По его словам, дело в том, что она проходит в «максимально щадящем» режиме. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

«Если бы ситуация была иной, то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины. Была бы полностью разрушена ее инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее. Мы на такой вариант не пошли», — заявил он.

Кроме того, Медведев заявил, что Россия начала боевые действия в Украине, чтобы не допустить Третьей мировой войны. По его словам, такой сценарий стал бы возможен в случае вступления Украины в НАТО. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность в том, что в таком случае Украина сама начала бы наступление на Россию.

Условием для прекращение боевых действий Медведев назвал отказ Украины от вступления в Североатлантический Альянс. По его словам, это «необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира».

Говоря о возможном применении ядерного оружия, Медведев заявил, что в военной доктрине России приведены четыре основания для его применения. На настоящий момент причин для его использования не наблюдается, отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил на совещании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. По его словам, замедление темпов российской «спецоперации» в Украине намеренное.

В последние недели российское наступление не имеет успеха почти по всем фронтам. Об этом говорят аналитики Института изучения войны. По их мнению, на нескольких направлениях России не хватает ресурсов.