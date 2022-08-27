Три школьницы избили и изнасиловали мужчину на вокзале в Тюменской области

Три школьницы избили и изнасиловали мужчину на железнодорожной станции Вагай в Тюменской области. Об этом сообщает местный портал 72.RU со ссылкой на сотрудницу вокзала.

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 21 августа. Сотрудница ж/д станции, ставшая очевидицей происшествия, сообщила, что 36-летний потерпевший проехал свою остановку и остался ночевать на вокзале. В здании также находились три девочки 2005-го, 2006-го и 2007-го годов рождения. Оказалось, что именно они напали на мужчину.

«Когда я приехала на вокзал, все было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: «Это не мы» — но, кроме них, никого там не было», — рассказала сотрудница вокзала.

Очевидица добавила, что после этого школьницы на перроне стали громко обсуждать то, что они сделали. Они говорили о том, что они раздели мужчину и избили его консервной банкой, которая у него с собой была. Кроме того, выяснилось, что мужчину изнасиловали посторонним предметом — по предварительным данным, палкой.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Как уточняет РЕН-ТВ, медики зафиксировали у него ушибы, гематомы, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Кроме того, ему потребовалась операция по удалению селезенки.

Выяснилось, что он работал кассиром в вокзальном туалете. Он является инвалидом второй группы. Девочки настаивают, что избитый ими мужчина является маньяком, который их домогался. Школьницы напали на него в уборной — как утверждает 72.RU, на снимках с места происшествия можно увидеть выломанные двери, а также следы крови на полу, дверях, унитазе и раковине. Избиение они снимали на телефон.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь девочкам грозит до 12 лет лишения свободы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под личный контроль ход и результаты расследования. Он сообщил, что полицейские проверят и родителей несовершеннолетних.