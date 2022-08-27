Власти могут сократить площадь воздушного пространства, закрытого для полетов на юге России

Власти РФ планируют провести 29 августа совещание с представителями российских авиакомпаний, на котором обсудят вопрос о возможном сокращении площади воздушного пространства, закрытого для полетов на юге России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонс совещания.

Как отметили собеседники издания, данное решение позволит сократить время полетов из Внуково в Сочи более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Время полетов из Москвы в Турцию также может уменьшиться, но на сколько именно, не уточняется. Для этого планируется изъять из режима ограничений маршрут шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км).

В Росавиации данную информацию РБК никак не прокомментировали. Издание ждет ответы на запросы от пресс-служб Минобороны и ГК по ОрВД.

Росавиация впервые ввела ограничения на полеты в города на юге и западе России 24 февраля. Авиасообщение с 11 российскими городами — Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой — было приостановлено до 2 марта из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине».

После этого регулятор продлевал режим ограничения на полеты 31 раз. В последний раз уведомление было распространено накануне. Согласно ему, авиасообщение с 11-ю перечисленными городами будет закрыто до 4 сентября.