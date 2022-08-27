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Стало известно имя пятого моряка, погибшего на крейсере «Москва»

27.08.2022

Им оказался мичман Дмитрий Черемискин, служивший на затонувшем судне

Минобороны РФ направило родственникам мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на затонувшем крейсере «Москва», свидетельство о его смерти. Он стал пятым моряком, чью гибель подтвердили в российском военном ведомстве.

О получении похоронки изданию «Можем объяснить» рассказала супруга мичмана Надежда Мерзлякова. По ее словам, свидетельство о смерти ей отдали 11 августа — спустя почти четыре месяца со дня крушения крейсера «Москва» в Черном море.

Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. О том, что моряк пропал без вести после затопления «Москвы», его родственники сообщали ещё в мае. Тогда у них была надежда на то, что мичман выжил.

Черемискин стал пятым военным, служившим на крейсере «Москва», чью гибель удалось подтвердить. Ранее свидетельства о смерти получили родственники трех моряков — Леонида СавинаИвана Вахрушева и Егора Шкребца, а также одного срочника — Ивана Франтина

Крейсер «Москва» до сих пор не признают участвовавшим в боевых действиях в Украине. Проверка установила, что «корабль, на котором проходил службу» супруг Мерзляковой, «не входил в состав сил (войск), привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».

«Москва» затонула 13 апреля. Украинская сторона сообщала, что потопила крейсер противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны сообщали, что на судне начался пожар. Сначала в ведомстве сообщали об эвакуации всех военнослужащих, но после подтвердили информацию о 27 пропавших без вести членах экипажа и одном погибшем. Семьи как минимум 10 солдат-срочников не могут найти информацию о сыновьях.

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