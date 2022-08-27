Стало известно имя пятого моряка, погибшего на крейсере «Москва»

Минобороны РФ направило родственникам мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на затонувшем крейсере «Москва», свидетельство о его смерти. Он стал пятым моряком, чью гибель подтвердили в российском военном ведомстве.

О получении похоронки изданию «Можем объяснить» рассказала супруга мичмана Надежда Мерзлякова. По ее словам, свидетельство о смерти ей отдали 11 августа — спустя почти четыре месяца со дня крушения крейсера «Москва» в Черном море.

Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. О том, что моряк пропал без вести после затопления «Москвы», его родственники сообщали ещё в мае. Тогда у них была надежда на то, что мичман выжил.

Черемискин стал пятым военным, служившим на крейсере «Москва», чью гибель удалось подтвердить. Ранее свидетельства о смерти получили родственники трех моряков — Леонида Савина, Ивана Вахрушева и Егора Шкребца, а также одного срочника — Ивана Франтина.

Крейсер «Москва» до сих пор не признают участвовавшим в боевых действиях в Украине. Проверка установила, что «корабль, на котором проходил службу» супруг Мерзляковой, «не входил в состав сил (войск), привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».

«Москва» затонула 13 апреля. Украинская сторона сообщала, что потопила крейсер противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны сообщали, что на судне начался пожар. Сначала в ведомстве сообщали об эвакуации всех военнослужащих, но после подтвердили информацию о 27 пропавших без вести членах экипажа и одном погибшем. Семьи как минимум 10 солдат-срочников не могут найти информацию о сыновьях.