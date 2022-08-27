Ассанж во второй раз обжаловал свою экстрадицию из Великобритании в США

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение главы британского МВД Прити Пател экстрадировать его в США. Об этом сообщается на сайте WikiLeaks.

«Сегодня, 26 августа 2022 года, Джулиан Ассанж подал окончательно оформленную апелляцию в Высокий суд. Ответчиками являются правительство Соединенных Штатов и глава МВД [Великобритании] Прити Пател», — говорится в сообщении, опубликованном в ночь на субботу.

Представители WikiLeaks отмечают, что в жалобу вошли новые «значимые новые свидетельства» по делу, которые могут стать основанием для пересмотра решения о его экстрадиции в Штаты. Детали в организации раскрывать не стали.

Официальный представитель МВД Великобритании уведомила Ассанжа о решении главы ведомства Прити Павел экстрадировать его в США 17 июня. Уже 1 июля защита австралийского журналиста обжаловала данное решение, сообщало Би-би-си. Сообщалось, что теперь суд должен был определить, может ли быть заслушана апелляция.



Джулиан Ассанж получил широкую известность в 2010 году, когда WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы Госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане. Он был арестован 11 апреля 2019 года в Лондоне, после того как Эквадор лишил его политического убежища — в посольстве страны он укрывался с августа 2012 года.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации. За вменяемые преступления ему может грозить 175 лет тюрьмы.

В середине августа Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обвинили в слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. С соответствующим иском против американского федерального агентства выступили адвокаты Ассанжа и двое журналистов.

