Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

Украина вышла из соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 14 января 1993 года в Москве», — написал он.

Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики на фоне регулярных обстрелов Запорожской АЭС в последние несколько месяцев. В настоящее время определить, кто именно ведет стрельбу, представляется невозможным. Украина и Россия продолжают обвинять в ударах друг друга.

Ранее ситуацию вокруг ЗАЭС обсудили российская и французская сторона. Так, в ходе телефонного разговора 19 августа ukfds России и Франции «отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку».

В ООН заявили, что поддержат миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь в том случае, если она будет направлена из Киева. Об этом генсек организации Антониу Гутерриш написал в своих соцсетях. Он также выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и отметил, что «всякая дальнейшая эскалация может привести к самоуничтожению».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в четверг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с миссией Агентства на Запорожскую атомную электростанцию в Украине. Он заявил, что делегация организации прибудет на ЗАЭС в ближайшие дни.