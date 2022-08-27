Путин подписал сразу два указа, касающихся беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

На официальном портале паровой информации в пятницу было опубликовано сразу два указа президента РФ Владимира Путина, касающихся беженцев из Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Первый документ вводит выплаты для «вынужденно эвакуировавшихся» в Россию, второй — снимает ограничения на сроки их пребывания в стране.

Первым указом Путин ввел ежемесячную пенсионную выплату в 10 тысяч рублей, ежемесячную социальную выплату инвалидам в том же размере. Кроме того, документ предполагает доплату к этим выплатам в 3 тысячи рублей для людей с I группой инвалидности, детей с инвалидностью и пенсионеров старше 80 лет. Ветеранам Великой Отечественной войны при этом полагается по 5 тысяч рублей.

Указ также вводит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей беременным женщинам. При рождении ребенка ее размер составит 20 тысяч рублей. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тысяч рублей, при этом если ребенок находится под опекой - 15 тысяч рублей. Также по 10 тысяч рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.

Вторым указом Путин снял временные ограничения на пребывание беженцев из Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако для того, чтобы свободно находиться на территории РФ, им необходимо выполнить ряд условий. В частности, документ обязывает их пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, а также медицинское освидетельствование на отсутствие употребления наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженной охраной школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также занятых российскими войсками Херсонщины и Запорожья. Об этом в видеообращении на практикуме в «Сириусе» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Издание «Верстка» сообщало, что Кремль определился с «рабочей датой» для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам источников из структур федеральной власти, они состоятся 14 сентября.

При этом вопрос о проведении референдумов в частично подконтрольных России регионах — Запорожской, Херсонской и Харьковской областях — остается открытым. Как отметили собеседники издания, ситуация на фронтах пока не позволяет провести там «плебисциты». По их словам, организация безопасного голосования потребует больших усилий даже в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Именно по этой причине 14 сентября является «рабочей датой» — по мере того, как будут развиваться события, ее могут изменить.

Главное управление разведки Минобороны Украины также сообщает , что власти РФ завершают подготовку к проведению «референдумов» на занятых украинских территориях. По их данным, речь идет в том числе о Запорожской и Херсонской областях. В ГУР считают, что «голосования» могут пройти в разные дни. Одним из возможных вариантов украинские разведчики называют 11 сентября — Единый день голосования в РФ.