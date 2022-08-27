Вооруженная охрана появится в школах Донбасса, Херсонщины и Запорожья по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженной охраной школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также занятых российскими войсками Херсонщины и Запорожья. Об этом в видеообращении на практикуме в «Сириусе» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах», — приводит ТАСС его слова.

Кириенко уточнил, что согласно поручению Путина в школах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья будут дежурить по два человека вооруженных охраны из числа сотрудников Росгвардии и МВД России, а также МВД ДНР и ЛНР. Кроме того, «штат» будет отбираться и из лицензированных частных охранных предприятий. Для этих целей власти РФ уже выделили из бюджета финансирование, добавил он.

По словам Кириенко, в некоторых районах ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в целях безопасности будет введено «комбинированное обучение» — очные уроки будут сменяться дистанционными. Замглавы администрации президента не исключил, что детей иногда придется перевозить «в школы ближайших районов, где спокойно».