В Петербурге на недвижимость Ирины Фатьяновой наложили арест

В Петербурге наложили арест на недвижимость Ирины Фатьяновой, бывшей координаторки штаба Алексея Навального*. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД, арест был наложен для обеспечения компенсации за работу полиции на акциях протеста.

Ранее Дзержинский районный суд Петербурга по иску МВД постановил взыскать с Фатьяновой 3,9 млн рублей в качестве компенсации за работу силовиков на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года. По этой причине ей также арестовали банковские счета. Защита Фатьяновой подала апелляционную жалобу в Городской суд Петербурга, однако она осталась без удовлетворения.

«В ближайшее время юристы ГУ МВД России намерены с привлечением службы судебных приставов запустить процедуру возмещения причиненного ущерба с реализацией имущества, принадлежащего Фатьяновой, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке», — сообщили изданию в ведомстве.

Фатьянова в разговоре с «Север.Реалии»** прокомментировала арест на свою недвижимость в Петербурге. «Арестовывать у меня нечего, так что лишиться никакой недвижимости я не могу. Полиции я ни копейки не собираюсь платить, собирать на погашение штрафа не буду. Удачи им в аресте несуществующей недвижимости», — сказала она.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он включен также в реестр «иностранных агентов».



**«Север.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

