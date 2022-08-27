Журналисты разоблачили шпионку ГРУ, которая под выдуманным именем дружила с офицерами НАТО

The Insider*, Bellingcat** и газета La Repubblica выпустили расследование о шпионке ГРУ, которая под видом светской львицы в Италии годами дружила с офицерами НАТО. В 2006 году она получила российский паспорт на имя Мария Адела Куфельдт Ривера и переехала в Неаполь.

Паспорт на новое имя, который получила шпионка, был из той же серии, что и у офицеров ГРУ, которых связывали с покушением на бывшего сотрудника Главного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля и болгарского оружейника Емельяна Гебрева.

По данным расследователей, россиянка представлялась уроженкой перуанского Кальяо. Согласно легенде, она родилась в семье немца и перуанки, «отец» их покинул, а «мать» в 1980-м поехала в СССР для участия в Олимпиаде. После этого ее «матери» приказали вернуться в Перу в срочном порядке, и она решила оставить «дочь» на попечении советской семьи и не вернулась.

С 2009 года сотрудница ГРУ стала посещать Италию и Мальту. Люди, которые были с ней знакомы, рассказывали, что та якобы изучала гематологию в Риме и обучалась дизайну в Великобритании. В конце 2011 года она поступила на учебу в Париж.

В 2012 году российская шпионка вышла замуж за москвича с итальянским гражданством, однако тот умер спустя год после их свадьбы. Знакомые пары рассказывают, что у супруга Риверы была волчанка, от последствий которой он и скончался. По их мнению, брак между «парой» был заключен по расчету.

Уже в следующем году Ривера основала в Италии собственный ювелирный бренд Serein и открыла бутик с украшениями. Сайт Serein в настоящее время не работает, а его соцсети перестали обновляться в 2018 году. Авторы расследования выяснили, что стоимость представленного на них товара составляет 11-18 евро, и его с легкостью можно купить в китайских интернет-магазинах.

Россиянка проживала в Неаполе, где регулярно устраивала светские вечера. В 2015 году она устроилась секретарем в благотворительную организацию Lion’s Club, основанную офицерами НАТО. Благодаря этому ей удалось наладить тесные контакты с представителями Североатлантического Альянса, при этом связь с некоторыми из них носила «явно романтический характер».

Ривера вернулась в Россию после того, как расследователи The Insider* и Bellingcat** разоблачили офицеров ГРУ, которые могут быть причастны к отравлению Скрипаля. В настоящее время она живет в России и работает в ПФР под именем Ольга Колобова. Перед тем как покинуть Италию, Ривера рассказала в своих соцсетях, что у нее обнаружили рак. «Сейчас волосы отрастают назад после химиотерапии, короткие — но зато хоть что-то», — говорилось в посте.

*The Insider объявлен в России «нежелательной организацией» и «иностранным агентом».

**Bellingcat объявлен в России «нежелательной организацией» и «иностранным агентом».