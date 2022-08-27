Электропередача в сторону Украины восстановлена, сообщили в пророссийской «администрации» Запорожья

Два энергоблока подключили на Запорожской АЭС. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил представитель главного совета пророссийской военно-гражданской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов.

«Четыре энергоблока на плановом ремонте. В данный момент работают два. Электричество уходит как на правый [в сторону Украины], так и на левый берег Днепра», — рассказал он.

Ранее украинский «Энергоатом» в своем Telegram-канале сообщил, что на атомной электростанции подключили второй энергоблок. Таким образом, атомная электростанция «продолжает работать в энергосистеме Украины», отметили в компании.

Рогов в пятницу сообщил, что подача электроэнергии в подконтрольные Киеву районы была прекращена из-за перебитой линии электропередачи. По его словам, виной тому стали ВСУ, которые якобы обстреливают ЗАЭС. Позднее «Энергоатом» заявил, что один из энергоблоков все же подключили к энергосистеме Украины.

Накануне пророссийская администрация Энергодара обвинила ВСУ в артиллерийском ударе по подконтрольной РФ территории Запорожской АЭС. Как сообщил «РИА Новости» Рогов, число «прилетов» достигло 10. По его словам, украинские войска пытаются попасть в сухое хранилище отходов ядерного топлива.