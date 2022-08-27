В Светлогорске отменили концерт группы «Сплин» после их высказываний в поддержку покинувших Россию музыкантов

В театре эстрады «Янтарь-холл» в городе Светлогорск Калининградской области отменили концерт российской рок-группы «Сплин». Об этом сообщается в социальных сетях концертной площадки. Причины отмены выступления организаторы не объяснили.

Группа «Сплин» должна была выступить в «Янтарь-холле» 11 ноября. Участники музыкального коллектива отмену концерта пока никак не прокомментировали. В свою очередь, представители концертной площадки в беседе с «Север.Реалии»* сообщили, что также не владеют информацией о причинах отмены выступления. «Нас просто об этом уведомили», — сообщили они.

Ранее организаторы фестиваля «Музыка с сильным характером», который прошел 26 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, сообщили «Афише Daily», что выступление группы «Сплин» было отменено. Причины такого решения представители мероприятия не уточнили.

Череда отмен концертов группы «Сплин» последовала за их выступлением на фестивале «Чернозем» в Воронежской области, который проходил с 19 по 21 августа. Тогда участники музыкального коллектива выступили в поддержку музыкантов, покинувших Россию по политическим причинам. Лидер группы Александр Васильев посвятил им песню «Выхода нет».





*«Север.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

