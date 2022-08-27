Вучич заявил о готовности пойти на уступки властям Косова в вопросе въездных документов

Сербия готова частично принять требования властей Косова и Метохии по въездным документам в автономный край в случае соблюдения определенных условий и получения гарантий от Евросоюза. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в телеобращении в субботу, 27 августа.

«Мы готовы принять их документы, и издать общее пояснение, и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие, и поэтому прежде чем достигнут договор, ждем гарантии ЕС», — приводит «РИА Новости» его слова.

Белград ждет гарантий со стороны ЕС о том, что каждый косовский серб с документами, изданными в Сербии, может беспрепятственно перемещаться без необходимости иметь документы, выданные в Приштине. При этом Вучич подчеркнул, что уступки Приштине не означают признания независимости Косово.

Обстановка на границе Северного Косово и Сербии обострилась 31 июля. Сообщалось о сиренах воздушной тревоги, блокировке дорог и строительстве баррикад на границе. Причиной тому стали планы властей автономного края Косово и Метохии ввести с 1 августа запрет на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и сербскими документами.



Позднее Вучич обратился к нации и призвал албанцев «одуматься», а сербов «не поддаваться на провокации». Он отметил, что 30 июля провел переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии и предложил «сохранить мир любой ценой».

Власти Косова ранее объявили, что с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение является ответной мерой на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные в Косово. После обострения ситуации на границе администрация автономного края отложила на месяц принятие соответствующего закона.

Ранее Reuters утверждал, что Сербия и Косово так и не нашли компромисс в вопросе использования регистрационных номеров для авто. Они обещали возобновить переговоры до 1 сентября.