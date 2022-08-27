В Москве задержали активиста по уголовному делу об антивоенной акции с «кровавым фонтаном»

В Москве по факту антивоенной акции с «кровавым фонтаном» возбудили уголовное дело по статье о вандализме, совершенном группой лиц и по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката Елену Шереметьеву.

Антивоенная акция с «кровавым» фонтаном прошла 24 августа на площади Славы в Москве. Она состоялась ровно спустя полгода с начала боевых действий в Украине — к этой дате активисты окрасили воду в фонтане «Музыка славы» в цвет крови. Подозреваемым по данному уголовному делу проходит Александр Низамов.

Низамова задержали и доставили в ИВС в ОВД Марьино. Сотрудники полиции сообщили адвокату, что в ближайшее время активисту изберут меру пресечения. По их словам, заключать под стражу молодого человека не будут.

По версии следствия, группа неизвестных, «цинично пренебрегая нормами морали, правилами поведения в общественных местах, осознавая противоправность своих действий, желая противопоставить себя обществу», вылила в фонтан «Музыка славы» жидкость красного цвета и скрылась с места происшествия. В постановлении указали, что действия неизвестных «обезобразили и осквернили» внешний вид фонтана.

В России с 5 марта более 40 человек стали фигурантами уголовных дел о вандализме (ст. 214 УК РФ) за антивоенный протест, еще шестеро находятся под стражей. Такие данные приводит правозащитный проект «Сетевые свободы».

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».