Главы МИД Германии и Дании призвали к поиску компромисса по выдаче россиянам виз в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее датский коллега Йеппе Кофод выразили готовность искать компромиссы по вопросу о порядке выдачи виз россиянам для въезда в Евросоюз. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Будет найдено решение, которое будет учитывать различные ситуации в разных странах», — заявила Бербок на совместной пресс-конференции с Кофодом.

Кофод отметил, что выступает за введение визовых ограниченных в отношении граждан РФ, добавив при этом, что Дания будет действовать не самостоятельно, а исходя из общих интересов стран Евросоюза.

Несколько европейских стран выдвинули предложение о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. Решение поддержали Чехия, Эстония, Польша, Латвия и Литва. Кроме того, правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.

Однако идею запрета выдачи виз россиянам поддерживают не все. В частности, против такой инициативы выступила Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ответственность за боевые действия в Украине лежит на руководстве РФ, а не на простых гражданах. Впоследствии эту точку зрения поддержали Португалия, Кипр и Греция.