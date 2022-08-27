ДНР уведомила США и ООН о гибели американца в ходе боев в районе Егоровки

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики уведомили официальных представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о гибели американца Алана Джошуа, воевавшего на стороне Украины. Об этом сообщила «омбудсмен» ДНР Дарья Морозова.

По словам Морозовой, речь идет о 24-летнем уроженце Мемфиса Алане Джошуа, которого военнослужащие «народной милиции» убили в ходе боевых действий в районе Егоровки. По утверждениям «омбудсмена», украинские военные «бросили» его тело на месте боя, когда «спасались бегством».

«В отличие от Украины мы остаемся привержены принципам гуманизма даже по отношению к врагам. Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа. Также мы подтверждаем готовность передать его останки родственникам для захоронения», — заявила Морозова.

«Омбудсмен» ДНР также уведомила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер о готовности передать останки убитого американца, говорится в сообщении.



Ранее об убийстве 24-летнего гражданина США сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, «американский наемник» погиб «в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую». Он также опубликовал фото военного билета, выданного украинским военным комиссариатом.

Госдепартамент США в беседе с журналом Newsweek подтвердил факт гибели американца. Дополнительную информацию он сообщать отказался «из уважения к приватности близких».

Ранее гильдия российских адвокатов (ГРА) наградила адвокатов Игоря Вагина и Дмитрия Ершова, которые защищали интересы иностранцев, приговоренных к смертной казни в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Им вручили знаки отличия «За вклад в развитие адвокатуры», сообщает «Адвокатская улица».

Ранее группа ученых и правозащитников опубликовала на портале Change.org открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой распространить на самопровозглашенную ДНР мораторий на применение смертной казни. Напомним, в ДНР готовятся провести новые суды. Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех подданных Великобритании: Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю. Они, по версии ДНР, входили в батальон «Азов»* и другие вооруженные формирования. Кроме того, обвинение предъявлено гражданину США Суеди Мурекези.

*«Азов» признан в России «террористической организацией» и запрещен.