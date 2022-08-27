Адвокатов приговоренных к смертной казни в ДНР отметили знаками отличия «За вклад в развитие адвокатуры»

Гильдия российских адвокатов (ГРА) наградила адвокатов Игоря Вагина и Дмитрия Ершова, которые защищали интересы иностранцев, приговоренных к смертной казни в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Им вручили знаки отличия «За вклад в развитие адвокатуры», сообщает «Адвокатская улица».

В сообщении на сайте гильдии уточняется, что Игорь Вагин и Дмитрий Ершов с 15 апреля находятся в командировке в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По данным ГРА, защитники каждый день выезжают в Мариуполь, Волноваху, Перевальск и другие населенные пункты ДНР и ЛНР для участия в следственных действиях в отношении задержанных иностранцев и украинских военных.

Президент гильдии Гасан Мирзоев, поздравляя коллег, подчеркнул, что примеры Вагина и Ершова, «которые ежедневно, с риском для жизни, бескорыстно выполняют свои адвокатские функции в зоне СВО, являются образцом гражданского героизма, мужества и патриотизма».

Ранее группа ученых и правозащитников опубликовала на портале Change.org открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой распространить на самопровозглашенную ДНР мораторий на применение смертной казни. Напомним, в ДНР готовятся провести новые суды. Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех подданных Великобритании: Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю. Они, по версии ДНР, входили в батальон «Азов»* и другие вооруженные формирования. Кроме того, обвинение предъявлено гражданину США Суеди Мурекези.





*«Азов» признан в России «террористической организацией» и запрещен.