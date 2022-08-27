Конференция по ядерному нераспространению не согласовала итоговый документ

Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по его содержательной части. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

«Консенсуса по содержательной части достичь не удалось», — отметил он, добавив, что финальный вариант документа «не был совершенен». Его слова приводит «Коммерсант».

Ответственность за отсутствие соглашения о нераспространении ядерного оружия он возложил на РФ. По его словам, российская сторона предложила внести изменения в документ «в последние минуты», и они «вовсе не были незначительными».

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что документ не удалось подписать из-за «Украины и ее западных кураторов».

«Эти государства, а именно Украина и кураторы киевского режима, несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора», — приводит ТАСС его слова.

Белоусов добавил, что работа застопорилась из-за попыток западных стран «навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам». Он назвал неприемлемым обсуждение украинского вопроса, который не имеет прямого отношения к процессу по ДНЯО.

Участники конференции настаивали на включении в договор положений, которые закрепили бы необходимость отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, на территории которой последний месяц регулярно ведутся обстрелы. Однако российская сторона отказалась от этого, призывая участников сосредоточиться на глобальных вопросах.

Президент США Джо Байден 1 августа призвал Россию к диалогу по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями. Американский лидер также призвал Китай «как государство, обладающее ядерным оружием» принять участие в обсуждении новой системы по контролю за вооружениями.