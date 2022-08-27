Второй энергоблок подключили на ЗАЭС

Второй энергоблок подключили на Запорожской АЭС, сообщает «Энергоатом» в своем Telegram-канале. Таким образом, атомная электростанция «продолжает работать в энергосистеме Украины», отметили в компании.
«26 августа 2022 года в 21:15 к электросети был подключен второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. В настоящее время мощности наращиваются. Замечаний по работе оборудования и систем безопасности нет», — говорится в сообщении.
Глава пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов 26 августа сообщил, что подача электроэнергии в подконтрольные Киеву районы была прекращена из-за перебитой линии электропередачи. По его словам, виной тому стали ВСУ, которые якобы обстреливают ЗАЭС. При этом позднее «Энергоатом» заявил, что один из энергоблоков все же подключили к энергосистеме Украины.Накануне пророссийская администрация Энергодара обвинила ВСУ в артиллерийском ударе по подконтрольной РФ территории Запорожской АЭС в пятницу. Как сообщил «РИА Новости» глава пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожья Владимир Рогов, число «прилетов» достигло 10. По его словам, украинские войска пытаются попасть в сухое хранилище отходов ядерного топлива.
В свою очередь глава «ВГА» Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что необходимости в остановке Запорожской АЭС нет, все работает в штатном режиме. Он также утверждает, что ВСУ наносит удары из американской гаубицы М777.