Close

#Новости

Второй энергоблок подключили на ЗАЭС

27.08.2022

Ранее ее отключали от электропередачи в подконтрольные Украине территории

Второй энергоблок подключили на Запорожской АЭС, сообщает «Энергоатом» в своем Telegram-канале. Таким образом, атомная электростанция «продолжает работать в энергосистеме Украины», отметили в компании.

«26 августа 2022 года в 21:15 к электросети был подключен второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. В настоящее время мощности наращиваются. Замечаний по работе оборудования и систем безопасности нет», — говорится в сообщении.

Глава пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов 26 августа сообщил, что подача электроэнергии в подконтрольные Киеву районы была прекращена из-за перебитой линии электропередачи. По его словам, виной тому стали ВСУ, которые якобы обстреливают ЗАЭС. При этом позднее «Энергоатом» заявил, что один из энергоблоков все же подключили к энергосистеме Украины.

Накануне пророссийская администрация Энергодара обвинила ВСУ в артиллерийском ударе по подконтрольной РФ территории Запорожской АЭС в пятницу. Как сообщил «РИА Новости» глава пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожья Владимир Рогов, число «прилетов» достигло 10. По его словам, украинские войска пытаются попасть в сухое хранилище отходов ядерного топлива.

В свою очередь глава «ВГА» Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что необходимости в остановке Запорожской АЭС нет, все работает в штатном режиме. Он также утверждает, что ВСУ наносит удары из американской гаубицы М777. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.