184-й день боев: главное

Возле ЗАЭС начался лесной пожар. Спутниковые снимки опубликовало CNN. Снимки были сделаны 24 августа в разное время. Сейчас станци до сих пор отключена, несколько районов Украины, в том числе находящиеся под контролем России, без электричества.

Минобороны России сообщило, что станцию за последние сутки обстреливали со стороны Украины американскими гаубицами М777. Четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один — в районе специального корпуса № 1.

Пророссийская администрация Энергодара обвинила ВСУ в артиллерийском ударе по подконтрольной РФ территории Запорожской АЭС в пятницу. Как «РИА Новости» сообщил глава пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожья Владимир Рогов, число «прилетов» достигло 10. По его словам, украинские войска пытаются попасть в сухое хранилище отходов ядерного топлива

В свою очередь глава «ВГА» Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что необходимости в остановке Запорожской АЭС нет, все работает в штатном режиме. Он также утверждает, что ВСУ наносит удары из американской гаубицы М777.

Глава Мелитополя Иван Федоров призвал жителей эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% системы отоплени. Весь будущий отопительный сезон под угрозой срыва. В Бердянске газа нет уже три месяца.

В Курске задержали украинского шпиона. По версии ФСБ, это гражданин Украины, который причастен к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России. У него нашли спецсредства, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне, пишет РИА Новости.

DW* со ссылкой на военную контрразведку сообщает, что российские спецслужбы шпионили за тренировками военных Украины в Германии. Для этого они могли использовать беспилотники. Тренировки походили на полигоне у города Идар-Оберштайн. Украинских военных учили использовать самоходные гаубицы PzH 2000. Военные США в Графенвере проводили занятия по применению американских артиллерийских систем.

В Крыму наградили медиков добровольцев, которые работали на Донбассе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что группа состояла из 28 специалистов. Они помогали как гражданским, так и военнослужащим РФ и ДНР.

«Верстка» пишет, что как минимум семь военнослужащих, отказавшихся от участия в боях в Украине получили наказание. Один из них получил реальный срок. Как и в начале августа, лидерами среди регионов, где наказывают военных за попытку избежать отправки в Украину, остались Дагестан, Брянская и Оренбургская области. Самая популярная стать — самовольное оставление воинской части.

Правозащитники Gulagu.net получили на горячую линию сообщение из ИК-1 в Тульской области. По данным источника, в колонию приезжал Евгений Пригожин. В ряды ЧВК «Вагнер» отправили 114 человек.

Перед отправкой в Украину они будут проходить боевую подготовку. Списки заключенных, которые будут участвовать в боях, есть в распоряжении Gulagu.net.

«Коммерсант» выяснил, что большинство российских партий увеличили расходы на агитацию и проведение публичных мероприятий. Среди мероприятий включена «информационная поддержка «спецоперации» и гуманитарная помощь Донбассу.

Так, выросли траты на публичные мероприятия, агитацию и пропаганду. Например, у «Единой России» расходы выросли в 9 раз на публичные мероприятия (до 730 млн рублей). На пропагандистскую деятельность — почти в 1,5 раза (до 242 млн рублей), а на международную деятельность ЕР потратит в четыре раза больше (до 2,2 млн рублей).

У КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России» расходы по этим статьям тоже выросли. ЛДПР же, напротив уменьшила расходы на пропаганду с 31,2 млн рублей до 19 млн рублей.

У оздоровительного центра «Криворожский горняк» в городе Бердянск Запорожской области, где, как утверждается, проживают беженцы из Мариуполя, прогремел взрыв, сообщила местная пророссийская «администрация». В результате происшествия погиб назначенный российскими властями заместитель начальника ГАИ Александр Колесников: он получил осколочные ранения.

Следственные органы утверждают, что взрывное устройство закрепили на дереве высотой более трех метров, расположенном у оздоровительного комплекса.

Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что взрыв устроили украинские партизаны.

Кремль определился с «рабочей датой» для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как рассказали «Верстке» несколько собеседников в федеральной власти, они состоятся 14 сентября.

При этом вопрос о проведении референдумов в частично подконтрольных России регионах — Запорожской, Херсонской и Харьковской областях — остается открытым. Как отметили собеседники издания, ситуация на фронтах пока не позволяет провести там «плебисциты».

Главное управление разведки Минобороны Украины также сообщает , что власти РФ завершают подготовку к проведению «референдумов» на занятых украинских территориях. По их данным, речь идет в том числе о Запорожской и Херсонской областях. В ГУР считают, что «голосования» могут пройти в разные дни. Одним из возможных вариантов украинские разведчики называют 11 сентября — Единый день голосования в РФ.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и двух его подчиненных Даниила Мартынова и Хусейна Межидова в военных преступлениях.

Так, Кадырову предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: развязывание агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 ); совершение умышленных действий с целью изменения границ Украины, которые привели к гибели людей (ч. 3 ст. 110 ); оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации (ч. 3 ст. 436-2). Межидову и Мартынову — в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438).

Глава ЧР прокомментировал обвинения в свой адрес и в адрес своих подчиненных. «Господа эсбэушники! Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, а кто террорист», — заявил он.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СБУ «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц».

Разведка Британии прокомментировала заявление министра обороны Сергея Шойгу о намеренном затягивании «спецоперации». Шойгу аргументировал это стремлением избежать жертв среди гражданских. Но в британской спецслужбе считают, что это почти наверняка преднамеренная дезинформация. Наступление России застопорилось из-за плохих действий России и ожесточенного сопротивления Украины. По приказу Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки. Вероятно, Шойгу и президент Путин уволили как минимум шестерых генералов за недостаточно быстрое продвижение. В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 «Искандер» поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность России причинить побочный ущерб, когда она увидит военное преимущество в нанесении ракетных и артиллерийских ударов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что указ президента России Владимира Путина об увеличении численности российских вооруженных сил с января 2023 года вряд ли обеспечит значительную боевую мощь в ближайшем будущем. Это указывает на то, что Путин вряд ли в ближайшее время отдаст приказ о массовой мобилизации и всячески постарается избежать этого. По мнению аналитиков, Россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, который должен привлечь около 130 000 человек, чтобы пополнить российские потери. В качестве альтернативы Кремль может использовать дополнительную конечную численность для формального включения в состав российских вооруженных сил ЛДНР.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».