СБУ обвинила Кадырова и его соратников в военных преступлениях в ходе боевых действий в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и двух его подчиненных Даниила Мартынова и Хусейна Межидова в военных преступлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской спецслужбы.

По данным украинской стороны, Хусейн Межидов является командиром тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Росгвардии, а Даниил Мартынов — заместителем начальника войск Росгвардии в Чечне. Последнего СБУ также называет бывшим спецназовцем ФСБ, который в настоящее время «отвечает за подготовку личной охраны Кадырова».

По данным украинской спецслужбы, Мартынов 5 марта лично руководил захватом психоневрологического интерната в Бородянке, где находилось порядка 500 человек. Подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен «в огневую позицию оккупантов», утверждают в ведомстве.

В свою очередь Межидов в период с 25 февраля по 13 марта приказал захватить в заложники и удерживать в подвалах многоэтажных домов почти двести жителей Гостомеля, утверждает СБУ. В украинской спецслужбе отметили, что среди пострадавших были женщины, пожилые люди и дети. Некоторые из них погибли, заявляет украинская сторона, их хоронили вблизи домов.

Кадырова же обвиняют в том, что тот в феврале-марте этого года лично руководил планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Кадырову предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: развязывание агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 ); совершение умышленных действий с целью изменения границ Украины, которые привели к гибели людей (ч. 3 ст. 110 ); оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации (ч. 3 ст. 436-2). Межидову и Мартынову — в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438).

Глава ЧР прокомментировал обвинения в свой адрес и в адрес своих подчиненных. «Господа эсбэушники! Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, а кто террорист <…> Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции и буду освобождать тех людей, которых вы мучили и над которыми издевались все эти годы», — заявил он. Он также добавил, что у СБУ неверные данные о месте службы Мартынова. По его словам, тот работает в МЧС.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин также не остался в стороне. Он поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СБУ «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц».