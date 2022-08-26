«Верстка»: Кремль определил «рабочую дату» по проведению «референдумов» в ДНР и ЛНР

Кремль определился с «рабочей датой» для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как рассказали «Верстке» несколько собеседников в федеральной власти, они состоятся 14 сентября.

Как пояснили собеседники издания, выбор пал на 14 сентября, поскольку эта дата является «нейтральной». Этот день приходится на середину месяца и середину недели. Кроме того, к этому моменту в России завершится Единый день голосования, который растянули на три дня — с 9 по 11 сентября. Несмотря на то что конкуренцию удалось свести к минимуму, муниципальные выборы по-прежнему требуют от российских властей больших административных усилий.

Один из собеседников «Верстки» отметил, что власти РФ не дали четких формулировок по желаемым результатам запланированных референдумов. Идеальным итогом они видят «80 на 80»: 80% голосов за «присоединение» и 80% явки. По словам источника, при необходимости результаты могут быть «исправлены» с помощью подтасовок, а задачей «максимум» является демонстрация абсолютной уверенности населения территорий в том, что они хотят войти в состав РФ.

При этом вопрос о проведении референдумов в частично подконтрольных России регионах — Запорожской, Херсонской и Харьковской областях — остается открытым. Как отметили собеседники издания, ситуация на фронтах пока не позволяет провести там «плебисциты». По их словам, организация безопасного голосования потребует больших усилий даже в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Именно по этой причине 14 сентября является «рабочей датой» — по мере того, как будут развиваться события, ее могут изменить.

Главное управление разведки Минобороны Украины также сообщает , что власти РФ завершают подготовку к проведению «референдумов» на занятых украинских территориях. По их данным, речь идет в том числе о Запорожской и Херсонской областях. В ГУР считают, что «голосования» могут пройти в разные дни. Одним из возможных вариантов украинские разведчики называют 11 сентября — Единый день голосования в РФ.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак накануне заявил о неизбежности проведения «референдумов» в ДНР, ЛНР и захваченных областях Украины. По его словам, «народные республики» и «освобожденные» украинские территории является регионами РФ и «имеют право быть включенными в народную программу «Единой России».

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что самопровозглашенная республика полностью готова к проведению «референдума» по вхождению в состав России.