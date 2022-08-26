«Коммерсант»: решение Байдена простить долги студентам может оттолкнуть других избирателей

Президент США Джо Байден в среду объявил о решении частично простить бывшим и нынешним американским студентам долги за обучение. Их общая сумма достигла отметки в 1,6 трлн долларов. Такой шаг может привести к тому, что американский лидер потеряет поддержку избирателей, на которых распространится долговая нагрузка, считают эксперты.

Как сообщает «Коммерсант», речь идет о заемщиках, чей уровень дохода не превышает 125 тысячи долларов в год (или до 250 тысяч долларов на домохозяйство). Байден пообещал простить им до 10 тысяч долларов долга. При этом получатели федерального «гранта Пелла» для малообеспеченных семей могут рассчитывать на прощение студенческого долга в 20 тысяч долларов.

По данным New York Times, решение Байдена может пробить дыру в бюджете США на 300 млрд долларов. В свою очередь Bloomberg опубликовал данные консервативной лоббистской организации по сокращению дефицита бюджета — Комитета по ответственному федеральному бюджету. По их оценкам, госбюджету могут грозить потери в 600 млрд долларов.

Сомнения в оправданности действий Байдена выразили в том числе и его советники. Они заявляли, что американский лидер не осведомлен о юридических тонкостях данного решения и что ему следует обсудить этот вопрос с Конгрессом. При этом сам Байден выражал обеспокоенность в связи с тем, что другие граждане США могут воспринять частичное аннулирование студенческих долгов как несправедливую раздачу денег.

С другой стороны на решение Байдена давит рост инфляции, которая приближается к 40-летнему максимуму. На настоящий момент она достигла уровня в 8,5%. По оценкам экономиста из Wells Fargo & Co Майкла Пульезе, аннулирование студенческих долгов может привести к росту инфляции на 0,1–0,3 процентного пункта. В конечном счете долг необходимо будет распределить среди всех американских налогоплательщиков США.

С критикой в адрес Байдена выступили представители Республиканской партии США. В частности, против решения американского лидера высказался бывший советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, а также сенатор-республиканец Бен Сасс от Небраски. При этом демократы в лице спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также сенаторов Чака Шуме и Элизабет Уоррен, напротив, поддержали его решение.

Эксперты допускают, что Байден своим решением может укрепить позиции Демократической партии США, однако это воздействие едва ли будет продолжительным. По данным Rasmussen Report, порядка 85% американцев по-прежнему обеспокоены рекордным ростом инфляции, которая, по данным экономистов, продолжит усиливаться.





