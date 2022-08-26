Прокурор запросил 250 часов работ экс-охраннику «Ельцин-центра», нарисовавшему глаза на картине Анны Лепорской

Гособвинение запросило 250 часов обязательных работ бывшему охраннику «Ельцин-центра» Александру Васильеву, который пририсовал глаза картине «Три фигуры» авторства Анны Лепорской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из судебного участка № 2 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Как сообщает агентство, суд отказался прекращать уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ) в отношении бывшего охранника. В ходе судебного заседания сторона защиты заявила, что Васильев принес извинения Третьяковской галерее, где хранится работа, а также направил в ее фонд 5 тысяч рублей. В этой связи адвокат попросил суд назначить Васильеву штраф, однако прокурор с этим не согласился. По его словам, сведений о получении Третьяковской галереей извинений предоставлено не было.

В декабре 2021 года у двух фигур на картине Анны Лепорской появились глаза. Выяснилось, что их нарисовал ручкой охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев — ветеран войн в Чечне и Афганистане. Впоследствии выяснилось, что он страдает ментальным расстройством после ранений, полученных в ходе боевых действий.

Сам Васильев в интервью изданию E1 рассказывал, что выставленные в «Ельцин-центре» работы ему не понравилась. По его словам, «они оставляли тяжелое впечатление». Глаза он решил дорисовать по просьбе подростков, которые посетили экспозицию.

«Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — рассказал 63-летний охранник.

Васильев признался, что жалеет о совершенном поступке, однако директору Третьяковки Зельфире Трегуловой этого оказалось мало. Несмотря на то, что дорисованные глаза удалось удалить без финансовых потерь для галереи, она потребовала наказать бывшего охранника в уголовном порядке, сообщает «Медиазона»*.

По данным СМИ, стоимость картины «Три фигуры» оценивается в 75 млн рублей. Директор по развитию «Ельцин-Центра» Ольга Жданович оценила нанесенный ущерб в 150-200 тысяч рублей, добавив, что такая сумма для Третьяковской галереи является незначительной. При этом реставратор обладателя предмета искусства установил, что работа подлежит реставрации без какого-либо ущерба — все расходы покрыла страховая компания.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».