Медведев анонсировал подготовку законопроекта о порядке пребывания иностранцев в РФ

В России готовится новый законопроект, закрепляющий условия въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории страны. С соответствующим заявлением на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики выступил секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — приводит ТАСС его слова.

Медведев отметил, что необходимость такого законопроекта связана не только с материальным переоснащением миграционных служб, но и с «серьезными угрозами, обусловленными текущей обстановкой». По его словам, за въездом и выездом иностранцев необходимо установить контроль, поскольку данный вопрос напрямую касается режима безопасности на территории РФ.

«Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду», — добавил Медведев.

Ранее ФСБ обвинила украинские спецслужбы в подрыве автомобиля, в котором находилась журналистка и политолог Дарья Дугина. По данным ведомства, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью 23 июля и пересекла границу с Эстонией сразу после совершения преступления.



